У ДПСУ пояснили, за яких умов випускатимуть студентів-чоловіків за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Державна прикордонна служба не випускатиме студентів чоловічої статі доти, доки уряд не внесе зміни до своєї постанови про правила перетину кордону. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
Цитата
"Прикордонники керуються нормами законодавства. Є постанова уряду, яка визначає порядок перетину кордону, в тому числі на період воєнного стану. Категорія студентів не підпадає під пропуск на цей час для виїзду за межі України, і прикордонники цим керуються... Поки не буде змін щодо цієї категорії громадян, і вони не будуть внесені в постанову уряду про порядок перетину кордону, прикордонники не пропускають цю категорію громадян на виїзд з України", - повідомив він.
Нагадаємо
22 вересня Демченко заявив, що через велику кількість підроблених документів дозвіл під час воєнного стану виїжджати чоловікам-студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого, відмінили.