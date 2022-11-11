У ДПСУ пояснили, за яких умов випускатимуть студентів-чоловіків за кордон

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"Прикордонники керуються нормами законодавства. Є постанова уряду, яка визначає порядок перетину кордону, в тому числі на період воєнного стану. Категорія студентів не підпадає під пропуск на цей час для виїзду за межі України, і прикордонники цим керуються... Поки не буде змін щодо цієї категорії громадян, і вони не будуть внесені в постанову уряду про порядок перетину кордону, прикордонники не пропускають цю категорію громадян на виїзд з України", - повідомив він.

Нагадаємо

22 вересня Демченко заявив, що через велику кількість підроблених документів дозвіл під час воєнного стану виїжджати чоловікам-студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого, відмінили.