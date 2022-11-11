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В ГПСУ объяснили, при каких условиях будут выпускать студентов-мужчин за границу

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Государственная пограничная служба не будет выпускать студентов мужского пола до тех пор, пока правительство не внесет изменения в свое постановление о правилах пересечения границы. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Цитата

"Пограничники руководствуются нормами законодательства. Есть постановление правительства, которое определяет порядок пересечения границы, в том числе на период военного положения. Категория студентов не подпадает под пропуск в настоящее время для выезда за пределы Украины, и пограничники этим руководствуются... Пока не будет изменений этой категории граждан, и они не будут внесены в постановление правительства о порядке пересечения границы, пограничники не пропускают эту категорию граждан на выезд из Украины", - сообщил он.

Напомним

22 сентября Демченко заявил, что из-за большого количества поддельных документов разрешение во время военного положения выезжать мужчинам-студентам, обучавшимся за границей до 24 февраля, отменили.

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