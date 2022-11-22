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ГПСУ: более 7,6 тысяч человек незаконно пытались выехать из Украины с начала полномасштабного вторжения рф

ГПСУ: более 7,6 тысяч человек незаконно пытались выехать из Украины с начала полномасштабного вторжения рф

Киев • УНН

 • 500896 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии более 7,6 тысяч человек пытались незаконно выехать из Украины, подавляющее число из которых – мужчины. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Ежедневно продолжают задерживать нарушителей, пытающихся незаконно пересечь границу. Это и по зеленому участку границы, то есть вне границ пунктов пропуска. Также это происходит и в пунктах пропуска, когда граждане пытаются использовать поддельные документы. По статистике – с 24 февраля было задержано более 7 600 таких нарушителей. Еще более 3,5 тысячи человек остановлены в пунктах пропуска при попытке выехать по поддельным документам или другим незаконным способом”, – констатировал Демченко.

Детали

По его словам, военнослужащие ежедневно отказывают в пересечении границы на выезд из Украины около 150 человек. Подавляющее число составляют мужчины, подпадающие под ограничения пересечения границы на выезд во время действия военного положения.

Спикер ГПСУ добавил, что в течение октября вне пунктов пропуска нарушители наиболее активно пытались незаконно пересечь границу на участке границы с Румынией и Молдовой, а также в пунктах пропуска на границе с Венгрией и Польшей.

“В целом в октябре наблюдалась тенденция к уменьшению попыток совершения указанных правонарушений, что, собственно, обусловлено проведением правоохранителями профилактических мероприятий, а также в связи с ухудшением погодных условий”, – отметил он.

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