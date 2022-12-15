Уже 12 случай: на берегу Тисы румынские пограничники обнаружили тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В среду, 14 декабря, на берегу Тисы румынские пограничники обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
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"Мужчину без признаков жизни обнаружили вчера утром. Никаких документов при нем не нашли. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности утопленника", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечают пограничники, с начала вторжения россии это уже 12 случай обнаружения тела мужчины на украинско-румынском речном участке границы. В ГПСУ напомнили, что глубина реки Тиса, которой проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, местами достигает 2,5 метра, а ширина - 80 метров.
"В очередной раз призываем всех желающих незаконно покинуть территорию Украины не рисковать своей жизнью и здоровьем, и информируем об опасности при погружении в холодную воду полноводных водоемов", - добавили в ведомстве.
Дополнение
В Закарпатье пограничники Мукачевского отряда 13 декабря задержали двух жителей Одесской области, которые хотели погрузиться в ледяную воду реки Тисы.