Спроба прорватись через кордон, стрілянина і втеча: як на Буковині затримували порушника
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На Буковині невідомий на автомобілі намагався перетнути кордон з Румунією. Прикордонники ззастосували зброю, але порушник втік. Затримали чоловіка після того, як він звернувся до лікарні. Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає УНН.
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Повідомляється, що минулої доби, після обіду прикордонний наряд відділу “Красноїльськ” виявив поблизу українсько-румунського кордону позашляховик марки “Ніссан”. Вимога військовослужбовців Держприкордонслужби зупинитись була проігнорована, не зупиняючись, транспортний засіб продовжував рух в бік прикордонного наряду.
Небезпечний маневр також створив загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців. Не зупинили водія й попереджувальні постріли вгору та в напрямку коліс автівки, яка на швидкості зникла з місця події.
Надвечір правоохоронцям надійшла інформація від медпрацівників Сторожинецької ЦРЛ про звернення за допомогоючоловіка з вогнепальним пораненням м’яких частин лівої руки.
Стан здоров’я особи задовільний. Згодом, за адресою проживання 41-річного чоловіка, виявлено автомобіль підвищеної прохідності марки “Ніссан” без номерних знаків.
По даній ситуації було проінформовано правоохоронні органи Чернівецької області для встановлення всіх обставин правопорушення. Триває розслідування.
Нагадаємо
Наприкінці грудня Державна прикордонна служба України повідомила про завершення пошуків 4-х чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією. Двоє з них загинули через погодні умови в горах.