Дело по иску РФ об имуществе Украинского Дунайского пароходства в Астрии пересмотрят

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Киев  •  УНН

 • 9199 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Верховный суд Австрии передал на новое рассмотрение дело по иску Российской Федерации о выселении агентства Украинского Дунайского пароходства (УДП) из жилого комплекса в элитном районе Вены. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Емельян в Facebook, передает УНН.

"Благодаря настойчивости украинской стороны, замены юридической команды - 6 марта мы получили решение Верховного суда Австрии от 22.01.2019 г., которым отменено решение первой и второй инстанций по иску Российской Федерации о выселении Главного агентства ЧАО "УДП" из жилого комплекса в г. Вена и дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщил он.

Справка УНН: УДП после 1991 стало владельцем ряда объектов недвижимого имущества в ряде государств ЕС, в частности в Австрии это 3 тыс. кв. м участка с двумя зданиями в элитном районе Вены, вблизи посольства Украины.

Как сообщал УНН, советника руководителя "Дунайского пароходства" и биржевика взяли на взятке 100 тыс. долларов .

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