Дело по иску РФ об имуществе Украинского Дунайского пароходства в Астрии пересмотрят

"Благодаря настойчивости украинской стороны, замены юридической команды - 6 марта мы получили решение Верховного суда Австрии от 22.01.2019 г., которым отменено решение первой и второй инстанций по иску Российской Федерации о выселении Главного агентства ЧАО "УДП" из жилого комплекса в г. Вена и дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщил он.



Справка УНН: УДП после 1991 стало владельцем ряда объектов недвижимого имущества в ряде государств ЕС, в частности в Австрии это 3 тыс. кв. м участка с двумя зданиями в элитном районе Вены, вблизи посольства Украины.



Как сообщал УНН, советника руководителя "Дунайского пароходства" и биржевика взяли на взятке 100 тыс. долларов .