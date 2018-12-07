Радника керівника “Дунайського пароплавства” та біржовика взяли на хабарі 100 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Радник генерального директора ПАТ “Українське Дунайське пароплавство” та представник Першої Української міжрегіональної товарної біржі хотіли продати морське судно поза аукціоном за зниженою вартістю і за це вимагали 260 тис. дол. хабара. Їх затримали на отриманні перших 100 тис. дол. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
За словами Генпрокурора, радник гендиректора ПАТ “Українське Дунайське пароплавство” та представник Першої Українська міжрегіональної товарної біржі в результаті махінацій занизили на 30% ціну морського судна, т/х “Николай Савицкий”, 1988 року випуску, м. Корнойбург, Австрія, яке належить державі.
“Зазначені зловмисники запропонували гр. Н. придбати судно “Николай Савицкий” шляхом викупу без проведення аукціону за зниженою вартістю за умови передачі їм неправомірної вигоди у сумі 260 тисяч доларів.
Після отримання частини грошових коштів у розмірі 100 тисяч доларів хапуг було затримано на “гарячому”, — розповів Луценко.
Нагадаємо, у Києві затримано адвоката при спробі передачі прокурору 30 тис. дол. хабара.