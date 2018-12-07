Советника руководителя "Дунайского пароходства" и биржевика взяли на взятке 100 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Советник генерального директора ПАО "Украинское Дунайское пароходство" и представитель Первой Украинской межрегиональной товарной биржи хотели продать морское судно вне аукциона по сниженной стоимости и за это требовали 260 тыс. долл. взятки. Их задержали на получении первых 100 тыс. долл. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
По словам генпрокурора, советник гендиректора ПАО "Украинское Дунайское пароходство" и представитель Первой Украинской межрегиональной товарной биржи в результате махинаций занизили на 30% цену морского судна, т/х "Николай Савицкий", 1988 года выпуска, м. Корнойбург, Австрия, принадлежащего государству.
"Указанные злоумышленники предложили гр. Н. приобрести судно "Николай Савицкий" путем выкупа без проведения аукциона по сниженной стоимости при условии передачи им неправомерной выгоды в сумме 260 тыс. долларов.
После получения части денежных средств в размере 100 тыс. долларов хапуг было задержано на "горячем", - рассказал Луценко.
Напомним, в Киеве задержан адвокат при попытке передачи прокурору 30 тыс. долл. взятки.