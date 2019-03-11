Справу за позовом РФ про майно Українського Дунайського пароплавства в Астрії переглянуть
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Верховний суд Австрії передав на новий розгляд справу за позовом Російської Федерації про виселення агентства Українського Дунайського пароплавства (УДП) з житлового комплексу в елітному районі Відня. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook, передає УНН.
"Завдяки наполегливості української сторони, заміни юридичної команди - 6 березня ми отримали рішення Верховного суду Австрії від 22.01.2019 р., яким скасовано рішення першої та другої інстанцій з позову Російської Федерації про виселення Головного агенства ПрАТ “УДП” з житлового комплексу у м. Відень та справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції", - повідомив він.
Довідка УНН: УДП після 1991 стало власником низки об'єктів нерухомого майна в ряді держав ЄС, зокрема в Австрії це 3 тис. кв. м ділянки з двома будівлями в елітному районі Відня, поблизу посольства України.
Як повідомляв УНН, радника керівника “Дунайського пароплавства” та біржовика взяли на хабарі 100 тис. доларів.