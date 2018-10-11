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Дело по подозрению Добкина в хищении земли передали в суд

Дело по подозрению Добкина в хищении земли передали в суд

Киев  •  УНН

 • 14263 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт по подозрению народного депутата Михаила Добкина и ряда бывших должностных лиц Харьковской области в хищении 75 га земли стоимостью более 240 млн грн. Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Сегодня в суд направлено обвинительный акт в очередном, уже третьем за 2018 год, уголовном производстве по хищению более 75 гектаров земли, стоимостью более 240 млн гривен", - написала Сарган.

По ее словам, к уголовной ответственности привлечены бывшие высокопоставленные чиновники Харьковского городского совета, среди которых харьковский городской голова - ныне действующий народный депутат Украины, его заместитель и руководители профильных департаментов, а также непосредственные выгодоприобретатели земельных участков.

Как отметила Сарган, с целью документирования указанной "кооперативной схемы", которая действовала в 2008-2010 годах, следователями и прокурорами проведено более 300 допросов, 90 временных доступов к вещам и документам, 200 обысков, 70 осмотров, были назначены и получены более 50 выводов экспертных исследований и множество других следственных и процессуальных действий.

"Досудебным расследования установлено, что должностные лица Харьковского городского совета в октябре - декабре 2008 года вступили в предварительный сговор и, действуя в интересах лиц, якобы нуждались в улучшении жилищных условий, злоупотребляя своим служебным положением, путем мошеннических действий устранили препятствия последним в завладении правом на землю, что повлекло тяжкие последствия", - написала Сарган.

С целью возмещения ущерба наложен арест на незаконно выбывшие из собственности земельные участки и имущество подозреваемых, который является соразмерным с нанесенным вредом.

Как следствие, собрано достаточное количество доказательств и в суд направлено обвинительное заключение по обвинению шести человек в совершении служебных и против собственности преступлений.

Сарган отметила, что действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч. 4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины.

На прошлой неделе Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в конце этой недели или в начале следующей адвокату народного депутата Михаила Добкина предъявят обвинительный акт и дело в отношении народного избранника передадут в суд.

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