Справу за підозрою Добкіна у розкраданні землі передали до суду

“Сьогодні до суду направлено обвинувальний акт у черговому, вже третьому за 2018 рік, кримінальному провадженні щодо розкрадання понад 75 гектарів землі, вартістю більше 240 мільйонів гривень”, — написала Сарган.

За її словами, до кримінальної відповідальності притягнуто колишніх високопосадовців Харківської міської ради, серед яких харківський міський голова — нині чинний народний депутат України, його заступник та керівники профільних Департаментів, а також безпосередніх вигодонабувачів земельних ділянок.

Як зазначила Сарган, з метою документування вказаної “кооперативної схеми”, яка діяла у 2008-2010 роках, слідчими та прокурорами проведено понад 300 допитів, 90 тимчасових доступів до речей та документів, 200 обшуків, 70 оглядів, призначено та отримано більше ніж 50 висновків експертних досліджень та значна кількість інших слідчих та процесуальних дій.

“Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Харківської міської ради у жовтні — грудні 2008 року вступили у попередню змову та, діючи в інтересах осіб, нібито потребували поліпшення житлових умов, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом шахрайських дій усунули перешкоди останнім у заволодінні правом на землю, що спричинило тяжкі наслідки”, — написала Сарган.

З метою відшкодування завданої шкоди накладено арешт на незаконно вибуті із власності земельні ділянки та майно підозрюваних, який є співмірним із завданою шкодою.

Як наслідок, зібрано достатню кількість доказів та до суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням шести осіб у вчиненні службових та проти власності злочинів.

Сарган зауважила, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Нагадаємо, минулого тижня Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що наприкінці цього тижня або на початку наступного адвокату народного депутата Михайла Добкіна пред’являть обвинувальний акт і справу щодо народного обранця передадуть до суду.