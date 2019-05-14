Дело о нанесении химических ожогов правоохранителю в Сумской области переквалифицировали
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Дело о нанесении химических ожогов правоохранителю в Сумской области переквалифицировали в хулиганство. Об этом журналисту сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Сумской области.
"Дело было переквалифицировано на часть 4 статьи 296 УК Украины, это хулиганство", - отметили в полиции.
Отметим, санкция ст. 296 ч. 4 предусматривает лишение свободы до 7 лет.
Злоумышленнику, по данным полиции, уже сообщено о подозрении в совершении преступления по этой статье. Его задержали и поместили в СИЗО.
Как добавили в полиции, мужчина ранее был судим, находился под административным надзором.
Напомним, в Сумской области мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в полицейского, правоохранитель получил ожоги.
Злоумышленника задержали практически сразу после совершения преступления. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений).