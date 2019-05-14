Справу щодо завдання хімічних опіків правоохоронцю на Сумщині перекваліфікували
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Справу щодо завдання хімічних опіків правоохоронцю на Сумщині перекваліфікували у хуліганство. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області.
"Справа була перекваліфікована на частину 4 статті 296 КК України, це хуліганство", - зазначили у поліції.
Зазначимо, санкція ст. 296 ч. 4 передбачає позбавлення волі до 7 років.
Зловмиснику, за даними поліції, вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину за цією статтею. Його затримали та помістили у СІЗО.
Як додали у поліції, чоловік раніше судимий, перебував під адміністративним наглядом.
Нагадаємо, у Сумській області чоловік жбурнув пляшку з невідомою речовиною у поліцейського, правоохоронець отримав опіки.
Зловмисника затримали фактично одразу після скоєння злочину. За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень).