Дело подозреваемого в госизмене телеведущего Кота передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Дело подозреваемого в государственной измене бывшего украинского телеведущего Юрия Кота направили в суд. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении гражданина Украины - российского журналиста по фактам государственной измены, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агресии рф против Украины, глорификации ее участников (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
Установлено, что Юрий Кот до 2014 года работал ведущим на украинских телерадиоканалах. Во время Революции Достоинства он был ведущим на киевском Антимайдане, после чего переехал на постоянное местожительство в россию.
Отмечается, что обвиняемый освещает события в Украине в выгодном для кремля ракурсе, нанося ущерб информационной безопасности нашего государства. Он формирует ложное отношение граждан россии к украинскому населению и разжигает сепаратистские настроения среди населения отдельных регионов Украины.
В своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах он поддерживает руководство россии и начало военных действий в Украине. Его выступления в основном подготовлены по заказу должностных лиц государственных органов и учреждений россии и российских медийных центров.
В своем Telegram-канале освещает искаженную информацию об исторических и политических фактах в пророссийском направлении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Департамента защиты национальной государственности СБУ.
Напомним
5 августа текущего года бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту сообщили о подозрении в государственной измене.