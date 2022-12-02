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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Справу підозрюваного у держзраді телеведучого Кота передали в суд

Справу підозрюваного у держзраді телеведучого Кота передали в суд

Київ • УНН

 • 959851 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Справу підозрюваного у державній зраді колишнього українського телеведучого Юрія Кота скерували до суду. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно громадянина України - російського журналіста за фактами державної зради, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Встановлено, що Юрій Кот до 2014 року працював ведучим на українських телерадіоканалах. Під час Революції Гідності він був ведучим на київському Антимайдані, після чого переїхав на постійне місце проживання до росії.

Наголошується, що обвинувачений висвітлює події в Україні у вигідному для кремля ракурсі, завдаючи шкоду інформаційній безпеці нашої держави. Він формує хибне ставлення громадян рф до українського населення та розпалює сепаратистські настрої серед населення окремих регіонів України.

У своїх виступах у ЗМІ та публікаціях в месенджерах він підтримує керівництво рф та початок воєнних дій в Україні. Його виступи переважно підготовлені на замовлення посадових осіб державних органів й установ рф та російських медійних центрів.

У своєму Telegram-каналі висвітлює викривлену інформацію щодо історичних та політичних фактів у проросійському спрямуванні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ.

Нагадаємо

5 серпня поточного року колишньому українському телеведучому Юрію Коту повідомили про підозру у державній зраді.

Українські Національні Новини

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