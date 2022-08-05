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Колишньому українському телеведучому Коту повідомили про підозру у держзраді

Колишньому українському телеведучому Коту повідомили про підозру у держзраді

Київ • УНН

 • 200232 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Колишньому українському телеведучому Юрію Коту повідомили про підозру у державній зраді. Відповідна інформація оприлюднена на сайті Офісу Генпрокурора, пише УНН.

Повідомлення про підозру, що оприлюднено на сайті прокуратури, - від 2 серпня.

Деталі

У документі СБУ повідомляється, що справа за фактом державної зради була порушена проти Кота 17 травня 2022 року.

Згідно з даними правоохоронців, Кот під час Революції Гідності в 2013-2014 роках був ведучим на київському «антимайдані» та у 2014 році переїхав на постійне місце проживання до росії, де почав роботу в державному російському пропагандистському інформаційному агенстві «росія сьогодні» та російському пропагандистському інформаційному агенстві «News Front».

За даними слідства, він у своїх виступах підтримує політику росії та поширює пропаганду на сторінках у соціальних мережах.

Кот підозрюється у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

У повідомленні про підозру повідомляється, що у період з 2007 по 2014 роки Кот працював у Національні суспільній телерадіокомпанії України та на телеканалі «Інтер».

Доповнення

Народному депутату Олексію Ковальову повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору.

Українські Національні Новини

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