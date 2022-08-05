Бывшему украинскому телеведущему Коту сообщили о подозрении в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту сообщили о подозрении в государственной измене. Соответствующая информация обнародована на сайте Офиса Генпрокурора, пишет УНН.
Сообщение о подозрении, обнародованное на сайте прокуратуры, - от 2 августа.
Детали
В документе СБУ сообщается, что дело по факту государственной измены было возбуждено против Кота 17 мая 2022 года.
Согласно данным правоохранителей, Кот во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах был ведущим на киевской «антимайдане» и в 2014 году переехал на постоянное место жительства в россию, где начал работу в государственном российском пропагандистском информационном «россия сегодня» и российском пропагандистском информационном агентстве «News Front».
По данным следствия, он в своих выступлениях поддерживает политику россии и распространяет пропаганду на страницах в социальных сетях.
Кот подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) УКУ.
В сообщении о подозрении сообщается, что в период с 2007 по 2014 годы Кот работал в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и на телеканале «Интер».
Дополнение
Народному депутату Алексею Ковалеву уведомлено о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.