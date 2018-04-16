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Дело Холодницкого изучает преподаватель университета

Дело Холодницкого изучает преподаватель университета

Киев  •  УНН

 • 10468 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Дело руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого изучает преподаватель одного из киевских университетов, который является членом квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Автоматизированная система отобрала докладчика - одного из членов КДКП. Им стал, кстати не прокурор, а преподаватель Киевского университета. Сейчас он изучает наши жалобы (Сытника и Луценко ред.). Далее он предложил Хоолдницкому написать свои объяснения. Он предоставит эти объяснения письменно или устно. Далее состоится назначение заседания. Как только докладчик скажет, что он готов (а закон дает ему до одного месяца срока) после этого состоится открытое заседание, на которое должны прибыть заявители или их представители, сам господин Холодницкий и дальше бьудет вынесено решение КДКП", - сказал Луценко.

Как сообщал УНН, в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму у стола антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушивания" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.

Впоследствии Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия в отношении Холодницкого.

В НАБУ заявили, что действительно некоторое время осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного совершения правонарушений Холодницким.

Сам директор НАБУ Сытник подтвердил, что прослушивание в кабинете Холодницкого осуществлялось около месяца.

Генпрокурор Луценко попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Холодницкий заявил, что будет ходатайствовать об отстранения от должности на время проведения следствия. В ГПУ в комментарии УНН объяснили, что решение об отстранении Холодницкого на время следствия должен принимать КДКП.

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