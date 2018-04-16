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Справу Холодницького вивчає викладач університету

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Справу керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького вивчає викладач одного з Київських університетів, який є членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Про це сьогодні в інтерв ю журналістам у Києві заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Автоматизована система відібрала доповідача – одного з членів КДКП. Ним став, до речі не прокурор, а викладач Київського університету. Зараз він вивчає наші скарги (Ситника і Луценка-ред.). Далі він запропонував пану Холодницькому написати свої пояснення. Він надасть ці пояснення письмово або усно. Далі відбудеться призначення засідання. Як тільки доповідач скаже, що він готовий (а закон дає йому до місця строку) після цього відбудеться відкрите засідання, на яке мають прибути заявники або їх представники, сам пан Холодницький і далі відбудеться рішення КДКП", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНН, у березні в ЗМІ з’явилася інформація, що у кабінеті керівника САП Назара Холодницького знайшли “прослушку” — апарат, який нібито був прикріплений до акваріуму біля столу антикорупційного прокурора. У медіа були повідомлення, що “прослуховування” нібито могли встановити співробітники НАБУ за згоди Генпрокурора.

Згодом Генпрокурор Луценко заявив, що ГПУ та НАБУ і справді проводять слідчі дії щодо Холодницького.

У НАБУ заявили, що дійсно певний час здійснювали слідчі дії у рамках розслідування кримінального провадження за фактами ймовірного вчинення правопорушень Холодницьким.

Сам директор НАБУ Ситник підтвердив, що прослуховування у кабінеті Холодницького здійснювалося близько місяця.

Генпрокурор Луценко попросив КДКП розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.

Холодницький заявив, що буде клопотати про відсторонення від посади на час проведення слідства. У ГПУ у коментарі УНН пояснили, що рішення про відсторонення Холодницького на час слідства має приймати КДКП.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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