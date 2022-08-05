Дело главного военного преступника "Изоляции" передали в суд

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"... направлен в суд обвинительный акт в отношении так называемого руководителя тюрьмы «Изоляция» на временно оккупированной территории Донецкой области. Ему инкриминированоа торговля людьми, участие в террористической организации и непредвиденных законом военизированных вооруженных формированиях, а также нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

Детали

В Офисе Генпрокурора отметили, что эта тюрьма была создана для незаконного содержания военнопленных и гражданских лиц, их пыток, нанесения увечья с целью получения показаний о якобы совершении ими преступлений, а также запугивания и совершения на них психологического давления.

Расследованием установлено, что обвиняемый с октября 2014 по февраль 2018 организовывал ограничение свободы потерпевших. Их содержали в застенке «Изоляция». Обвиняемый, а также по его приказу другие участники не предусмотренного законом военизированного формирования «мгб днр»применяли к потерпевшим физическое и психическое насилие, пытали, имитировали расстрел. Они наносили им удары палками по разным частям тела, применяли электрический ток. Содержали пострадавших в бесчеловечных условиях, без питания и воды, а также возможности для оказания физиологических потребностей и необходимой медицинской помощи.

Напомним

В ноябре 2021 года в Киеве задержали главного военного преступника донецкой тюрьмы боевиков “Изоляция” Дениса Куликовского.

Дениса Куликовского, в частности, подозревают в торговле людьми, создании террористической группы или террористической организации.