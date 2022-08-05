Справу головного військового злочинця "Ізоляції" передали до суду

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"... скеровано до суду обвинувальний акт стосовно так званого керівника в’язниці «Ізоляція» на тимчасово окупованій території Донецької області. Йому інкриміновано торгівлю людьми, участь в терористичній організації та непередбачених законом воєнізованих збройних формуваннях, а також порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.

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В Офісі Генпрокурора зазначили, що цю в’язницю було створено для незаконного утримання військовополонених та цивільних осіб, їх тортур, завдання каліцтва з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів, а також залякування та здійснення на них психологічного тиску.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений з жовтня 2014 року по лютий 2018 року організовував обмеження свободи потерпілих. Їх утримували у катівні «Ізоляція». Обвинувачений, а також за його наказом інші учасники не передбаченого законом воєнізованого формування «мдб днр», застосовували до потерпілих фізичне та психічне насильство, катували, імітували розстріл. Вони наносили їм удари палицями по різних частинах тіла, застосовували електричний струм. Утримували потерпілих в нелюдських умовах, без харчування і води, а також можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо

У листопаді 2021 року у Києві затримали головного воєнного злочинця донецької в’язниці бойовиків “Ізоляція” Дениса Куліковського.

Дениса Куліковського, зокрема, підозрюють у торгівлі людьми, створенні терористичної групи чи терористичної організації.