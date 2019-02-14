Дела в отношении организаторов расстрела Майдана пока невозможно передать в суд - Горбатюк

"Передача для обвинительного акта в суд пока невозможна. Соответственно, пока она не возможна, следствие продолжается, продолжаются следственные действия, сбор доказательств в этом уголовном производстве", - сообщил Сергей Горбатюк.



По его словам документы по этому делу пока не будут переданы в суд, поскольку подозреваемых должны судить по закону о заочном судопроизводстве, а этот закон, в свою очередь, предусматривает объявление в международный розыск подозреваемых, однако сам Интерпол отказал в розыске украинских экс-чиновников.



"С начала деятельности ГБР прекратили свое действие особенности применения этой так называемой заочку, соответственно сейчас возможность процесса фактически заблокирована, потому что общие основания применения заочку - это пребывание подозреваемого в международном розыске, то есть пребывание в розыске Интерпола, а Интерпол по всем фактически наших высокопоставленных отказал в объявлении розыска", - отметил он.



От так, чтобы дело таки дошло до суда, Верховной Раде нужно внести изменения в закон о заочном судопроизводстве.



"Чтобы документы по делу подали в суд, нужно, чтобы ознакомились подозреваемые и их защитники с материалами (дела - ред.). Для того, чтобы они ознакомились, нужно, чтобы прокурор объявил о завершении досудебного следствия и поручил следователям предоставить эти материалы для ознакомления. Для того, чтобы прокурор объявил об окончании, необходимо, чтобы Верховная Рада внесла изменения в закон о заочном судопроизводстве, так как эти организаторы, которым инкриминируют (преступление - ред.) находятся в розыске и, соответственно, тогда можно будет завершать процедуру", - рассказал Горбатюк.



Поэтому, как добавляет Горбатюк, пока депутаты не внесут изменения в законодательство, передача для обвинительного акта в суд будет невозможной.



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Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что досудебное расследование убийств на Майдане завершено и в ближайшее время дело передадут в суд.



Напомним, 8 декабря Генеральная прокуратура Украины завершила экспертизу в уголовном производстве в отношении расстрелов на Майдане .

Кроме того, 7 февраля народные депутаты не поддержали включение в повестку дня и рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования (№9353).