Справи щодо організаторів розстрілу Майдану наразі неможливо передати до суду – Горбатюк

“Передача для обвинувального акту до суду поки неможлива. Відповідно, поки вона не можлива, слідство продовжується, продовжуються слідчі дії, збір доказів у цьому кримінальному провадженні”, - повідомив Сергій Горбатюк.



За його словами документи у цій справі поки не будуть передані до суду, оскільки підозрюваних мають судити за законом про заочне судочинство, а цей закон, у свою чергу, передбачає оголошення у міжнародний розшук підозрюваних, однак сам Інтерпол відмовив у розшуку українських екс-посадовців.



“З початку діяльності ДБР припинили свою дію особливості застосування цієї так званої заочки, відповідно зараз можливість процесу фактично заблокована, бо загальні підстави застосування заочки – це перебування підозрюваного в міжнародному розшуку, тобто перебування в розшуку Інтерполу, а Інтерпол по всіх фактично наших високопосадовцях відмовив в оголошенні розшуку”, - зазначив він.



Від так, щоб справа таки дійшла до суду, Верховній Раді потрібно внести зміни у закон про заочне судочинство.



“Щоб документи у справі подали до суду, потрібно, щоб ознайомилися підозрювані і їх захисники з матеріалами (справи – ред.). Для того, щоб вони ознайомились, треба, щоб прокурор оголосив про завершення досудового слідства і доручив слідчим надати ці матеріали для ознайомлення. Для того, щоб прокурор оголосив про закінчення, необхідно, щоб Верховна Рада внесла зміни в закон про заочне судочинство, тому що ці організатори, яким інкримінують (злочин – ред.) перебувають у розшуку і, відповідно, тоді можна буде завершувати з процедурою”, - розповів Горбатюк.



Тому, як додає Горбатюк, допоки депутати не внесуть зміни в законодавство, передача для обвинувального акту до суду буде неможливою.



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Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що досудове розслідування вбивств на Майдані завершено і найближчим часом справу передадуть до суду.



Нагадаємо, 8 грудня Генеральна прокуратури України завершила експертизу у кримінальному провадженні стосовно розстрілів на Майдані.



Крім того, 7 лютого народні депутати не підтримали включення до порядку денного та розгляду проекту закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування (№9353).