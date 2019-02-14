Справи щодо організаторів розстрілу Майдану наразі неможливо передати до суду – Горбатюк
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Справи щодо організаторів розстрілів Майдану у лютому 2014 році не будуть передані в суд до 5-ї річниці Революції Гідності. Головною причиною є невідповідність закону про заочне судочинство до обставин цієї справи. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.
“Передача для обвинувального акту до суду поки неможлива. Відповідно, поки вона не можлива, слідство продовжується, продовжуються слідчі дії, збір доказів у цьому кримінальному провадженні”, - повідомив Сергій Горбатюк.
За його словами документи у цій справі поки не будуть передані до суду, оскільки підозрюваних мають судити за законом про заочне судочинство, а цей закон, у свою чергу, передбачає оголошення у міжнародний розшук підозрюваних, однак сам Інтерпол відмовив у розшуку українських екс-посадовців.
“З початку діяльності ДБР припинили свою дію особливості застосування цієї так званої заочки, відповідно зараз можливість процесу фактично заблокована, бо загальні підстави застосування заочки – це перебування підозрюваного в міжнародному розшуку, тобто перебування в розшуку Інтерполу, а Інтерпол по всіх фактично наших високопосадовцях відмовив в оголошенні розшуку”, - зазначив він.
Від так, щоб справа таки дійшла до суду, Верховній Раді потрібно внести зміни у закон про заочне судочинство.
“Щоб документи у справі подали до суду, потрібно, щоб ознайомилися підозрювані і їх захисники з матеріалами (справи – ред.). Для того, щоб вони ознайомились, треба, щоб прокурор оголосив про завершення досудового слідства і доручив слідчим надати ці матеріали для ознайомлення. Для того, щоб прокурор оголосив про закінчення, необхідно, щоб Верховна Рада внесла зміни в закон про заочне судочинство, тому що ці організатори, яким інкримінують (злочин – ред.) перебувають у розшуку і, відповідно, тоді можна буде завершувати з процедурою”, - розповів Горбатюк.
Тому, як додає Горбатюк, допоки депутати не внесуть зміни в законодавство, передача для обвинувального акту до суду буде неможливою.
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Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що досудове розслідування вбивств на Майдані завершено і найближчим часом справу передадуть до суду.
Нагадаємо, 8 грудня Генеральна прокуратури України завершила експертизу у кримінальному провадженні стосовно розстрілів на Майдані.
Крім того, 7 лютого народні депутати не підтримали включення до порядку денного та розгляду проекту закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування (№9353).