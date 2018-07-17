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Горбатюк не виключив участь екс-беркутівців у слідчих експериментах на Інститутській

Горбатюк не виключив участь екс-беркутівців у слідчих експериментах на Інститутській

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Керівник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк не виключив участі у слідчих експериментах на вулиці Інститутській, які розпочнуться сьогодні, арештованих екс-беркутівців у межах справи розстрілу активістів на Майдані. Про це він сьогодні сказав на прес-конференції, передає УНН.

"Запрошення на проведення слідчих дій передані їхнім (екс-беркутівцям - ред.) захисникам. Чи погодяться вони, чи ні на теперішній час не відомо. Але якщо будуть, то, звичайно, вони будуть брати участь у цьому слідчому експерименті", - сказав він.

Горбатюк розповів, що вкрай важливо здійснити 15-20 слідчих експериментів на Інститутській, але "слідчі для себе планують за можливості провести додатково всі 48".

Нагадаємо, сьогодні на вулиці Інститутській у Києві відбудуться слідчі дії у межах кримінального провадження щодо убивств на Майдані. Про це сьогодні повідомив керівник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

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