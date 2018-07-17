Горбатюк не исключил участие экс-беркутовцев в следственных экспериментах на Институтской
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Руководитель управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк не исключил участия в следственных экспериментах на улице Институтской, которые начнутся сегодня, арестованных экс-беркутовцев в рамках дела расстрела активистов на Майдане. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает УНН.
"Приглашение на проведение следственных действий переданы их (экс-беркутовцам - ред.) защитникам. Согласятся ли они или нет в настоящее время не известно. Но если будут, то, конечно, они будут участвовать в этом следственном эксперименте", - сказал он.
Горбатюк рассказал, что крайне важно осуществить 15-20 следственных экспериментов на Институтской, но "следователи для себя планируют при возможности провести дополнительно все 48".
Напомним, сегодня на улице Институтской в Киеве состоятся следственные действия в рамках уголовного производства относительно убийств на Майдане. Об этом сегодня сообщил руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.