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Дело "Золотого мандарина": суд арестовал Шовкопляс

Киев • УНН

 • 173949 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взял под стражу бывшую помощницу народного депутата Украины VIII созыва Мария Шовкопляс, которая является подозреваемой по делу «Золотого мандарина», передает УНН.

Дело "Золотого мандарина": суд арестовал Шовкопляс

Цитата

«26 октября 2023 года коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП, отменила постановление следственного судьи ВАКС и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей лицу, подозреваемому в пособничестве в завладении более 54,179 млн грн из госбюджета, препятствовании исполнению судебного решения и использовании заведомо поддельного документа», - сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Отмечается, что с 2020 года указанное лицо находится в международном розыске. В отношении него осуществляется специальное досудебное расследование.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Марии Шовкопляс.

Дополнение

Бывшему народному депутату Украины и действующему адвокату Георгию Логвинскому и сообщили о подозрении как организатору схемы завладения 54,179 млн грн средств государственного бюджета.

НАБУ разыскивает экс-депутата Георгия Логвинского подозреваемого в организации завладения через компанию «Золотой мандарин ойл» более 54 млн грн.

Ранее бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину, экс-первому заместителю министра юстиции Наталье Бернацкой и еще 4 лицам было сообщено о подозрении в завладении 54 млн гривен по делу о выполнении решения ЕСПЧ.

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