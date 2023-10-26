Справа "Золотого мандарину": суд арештував Шовкопляс
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяв під варту колишню помічницю народного депутата України VIII скликання Марія Шовкопляс, яка є підозрюваною у справі «Золотого мандарину», передає УНН.
Цитата
«26 жовтня 2023 року колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою особі, підозрюваній у пособництві в заволодінні понад 54,179 млн грн з держбюджету, перешкоджанні виконанню судового рішення та використанні завідомо підробленого документа», - повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Зазначається, що з 2020 року вказана особа перебуває у міжнародному розшуку. Щодо неї здійснюється спеціальне досудове розслідування.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдетьсяро Марію Шовкопляс.
Доповнення
Колишньому народному депутату України та чинному адвокату Георгію Логвинському та повідомили про підозру як організатору схеми заволодіння 54,179 млн грн коштів державного бюджету.
НАБУ розшукує ексдепутата Георгія Логвінського підозрюваного в організації заволодіння через компанію «Золотий мандарин ойл» понад 54 млн грн.
Раніше колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Борису Бабіну, експершому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацькій та ще 4 особам було повідомлено про підозру у заволодінні 54 млн гривень у справі про виконання рішення ЄСПЛ.