"Дело Веджие Кашка": защита обжаловала приговор

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107206 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111239 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113941 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114810 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143337 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115327 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140201 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144974 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130364 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130385 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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"Дело Веджие Кашка": защита обжаловала приговор

"Дело Веджие Кашка": защита обжаловала приговор

Киев  •  УНН

 • 10747 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Защита обжаловала приговоры российского суда в аннексированом Крыму фигурантам "дела Веджие Кашка", крымскотатарским активистам Асаны Чапуху и Руслану трубачу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".

Как сообщается, апелляционная жалоба направлена в судебную коллегию по уголовным делам подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Жалоба была получена 26 апреля.

Относительно апелляции на решение суда сообщил адвокат Айдер Азаматов.

В отношении остальных фигурантов этого дела, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова, апелляция готовится.

До рассмотрения апелляции на приговор все фигуранты дела будут находиться под домашним арестом.

Напомним, УНН сообщал, что 17 апреля "суд" вынес приговор в "деле Веджие Кашка".

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