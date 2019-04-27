"Дело Веджие Кашка": защита обжаловала приговор

Как сообщается, апелляционная жалоба направлена в судебную коллегию по уголовным делам подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Жалоба была получена 26 апреля.



Относительно апелляции на решение суда сообщил адвокат Айдер Азаматов.



В отношении остальных фигурантов этого дела, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова, апелляция готовится.



До рассмотрения апелляции на приговор все фигуранты дела будут находиться под домашним арестом.



Напомним, УНН сообщал, что 17 апреля "суд" вынес приговор в "деле Веджие Кашка".