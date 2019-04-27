"Дело Веджие Кашка": защита обжаловала приговор
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Защита обжаловала приговоры российского суда в аннексированом Крыму фигурантам "дела Веджие Кашка", крымскотатарским активистам Асаны Чапуху и Руслану трубачу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".
Как сообщается, апелляционная жалоба направлена в судебную коллегию по уголовным делам подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Жалоба была получена 26 апреля.
Относительно апелляции на решение суда сообщил адвокат Айдер Азаматов.
В отношении остальных фигурантов этого дела, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова, апелляция готовится.
До рассмотрения апелляции на приговор все фигуранты дела будут находиться под домашним арестом.
Напомним, УНН сообщал, что 17 апреля "суд" вынес приговор в "деле Веджие Кашка".