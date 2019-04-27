"Справа Веджіє Кашка": захист оскаржив вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Захист оскаржив вироки російського суду в анексованому Криму фігурантам "справи Веджіє Кашка", кримськотатарським активістам Асану Чапуху і Руслану Трубачу. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим. Реалії".
Як повідомляється, апеляційна скарга спрямована в судову колегію у кримінальних справах підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму. Скарга була отримана 26 квітня.
Щодо подання апеляції на рішення суду повідомив адвокат Айдер Азаматов.
Відносно решти фігурантів цієї справи, Бекіра Дегерменджі й Казима Аметова, апеляція готується.
До розгляду апеляції на вирок всі фігуранти справи будуть перебувати під домашнім арештом.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що 17 квітня "суд" виніс вирок у "справі Веджіє Кашка".