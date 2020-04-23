Дело убийства Шеремета: следователи МВД проводят обыски у Кузьменко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Главное следственное управление МВД проводит обыски дома у детского хирурга Юлии Кузьменко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.
"Дома у Юлии Кузьменко в рамках дела об убийстве Шеремета происходит обыск. Его проводит Главное следственное управление МВД", - сказал адвокат.
По его словам, обыски начались около 6:20.
"Опять ищут телефоны", - добавил Беспалый.
Напомним, Печерский районный суд Киева продолжил содержание под стражей детскому хирургу Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до 30 мая.
Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета утверждает, что в отдельных заявлениях защиты врача и волонтера Юлии Кузьменко есть несоответствия.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Как сообщалось в УНН, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.