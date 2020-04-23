Справа вбивства Шеремета: слідчі МВС проводять обшуки у Кузьменко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Головне слідче управління МВС проводить обшуки вдома у дитячого хірурга Юлії Кузьменко у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.
"Вдома у Юлії Кузьменко в рамках справи щодо вбивства Шеремета відбувається обшук. Його проводить Головне слідче управління МВС", - сказав адвокат.
За його словами, обшуки розпочалися близько 6:20.
"Знову шукають телефони", - додав Безпалий.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до 30 травня.
Слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета стверджує, що в окремих заявах захисту лікаря і волонтера Юлії Кузьменко є невідповідності.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Як повідомлялося в УНН, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.