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Дело "Укргазбанка": ВАКС заочно арестовал экс-главу НБУ Шевченко

Киев • УНН

 • 757944 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко, которого подозревают в хищении государственных 206 млн грн во время управления Укргазбанком. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Детали

Постолюк подтвердила, что ВАКС заочно арестовал бывшего главу Нацбанка Кирилла Шевченко.

Напомним

6 октября главе НБУ Кириллу Шевченко сообщили о подозрении в хищении государственных 206 млн грн во время управления Укргазбанком. 

24 октября НАБУ объявило в розыск трех должностных лиц Укргазбанка, среди которых Шевченко. Позже его объявили и в международный розыск.

Украинские Национальные Новости

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