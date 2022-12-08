Дело "Укргазбанка": ВАКС заочно арестовал экс-главу НБУ Шевченко

Детали

Постолюк подтвердила, что ВАКС заочно арестовал бывшего главу Нацбанка Кирилла Шевченко.

Напомним

6 октября главе НБУ Кириллу Шевченко сообщили о подозрении в хищении государственных 206 млн грн во время управления Укргазбанком.

24 октября НАБУ объявило в розыск трех должностных лиц Укргазбанка, среди которых Шевченко. Позже его объявили и в международный розыск.