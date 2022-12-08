Дело "Укргазбанка": ВАКС заочно арестовал экс-главу НБУ Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко, которого подозревают в хищении государственных 206 млн грн во время управления Укргазбанком. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
Детали
Постолюк подтвердила, что ВАКС заочно арестовал бывшего главу Нацбанка Кирилла Шевченко.
Напомним
6 октября главе НБУ Кириллу Шевченко сообщили о подозрении в хищении государственных 206 млн грн во время управления Укргазбанком.
24 октября НАБУ объявило в розыск трех должностных лиц Укргазбанка, среди которых Шевченко. Позже его объявили и в международный розыск.