Справа "Укргазбанку": ВАКС заочно заарештував ексголову НБУ Шевченка

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Постолюк підтвердила, що ВАКС заочно арештував колишнього голову Нацбанку Кирила Шевченка.

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6 жовтня голові НБУ Кирилу Шевченку повідомили про підозру в розкраданні державних 206 млн грн під час керування Укргазбанком.

24 жовтня НАБУ оголосило у розшук трьох посадовців Укргазбанку, серед яких Шевченко. Згодом його оголосили і у міжнародний розшук.