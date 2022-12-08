Справа "Укргазбанку": ВАКС заочно заарештував ексголову НБУ Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка, якого підозрюють у розкраданні державних 206 млн грн під час керування Укргазбанком. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
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Постолюк підтвердила, що ВАКС заочно арештував колишнього голову Нацбанку Кирила Шевченка.
Нагадаємо
6 жовтня голові НБУ Кирилу Шевченку повідомили про підозру в розкраданні державних 206 млн грн під час керування Укргазбанком.
24 жовтня НАБУ оголосило у розшук трьох посадовців Укргазбанку, серед яких Шевченко. Згодом його оголосили і у міжнародний розшук.