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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 20365 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Справа "Укргазбанку": ВАКС заочно заарештував ексголову НБУ Шевченка

Справа "Укргазбанку": ВАКС заочно заарештував ексголову НБУ Шевченка

Київ • УНН

 • 757946 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка, якого підозрюють у розкраданні державних 206 млн грн під час керування Укргазбанком. Про це журналісту УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Деталі

Постолюк підтвердила, що ВАКС заочно арештував колишнього голову Нацбанку Кирила Шевченка.

Нагадаємо

6 жовтня голові НБУ Кирилу Шевченку повідомили про підозру в розкраданні державних 206 млн грн під час керування Укргазбанком. 

24 жовтня НАБУ оголосило у розшук трьох посадовців Укргазбанку, серед яких Шевченко. Згодом його оголосили і у міжнародний розшук.

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