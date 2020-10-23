Дело Стерненко: у Венедиктовой удалили подозрение Кузнецову из реестра

"Нами было обжаловано подозрение Кузнецову Ивану, и Печерский районный суд принял решение об отмене - удовлетворил наше ходатайство. После этого прокуратура Офис Генерального прокурора, обжаловала данное решение в Апелляционном порядке. И в апелляционном порядке наше решение стояло и суд отказал в удовлетворении апелляционных требований Офиса Генерального прокурора. А по состоянию или на вчера, или на позавчера, или на днях - уполномоченное лицо Офиса Генерального прокурора внесло изменения в единый реестр судебных расследований", - сказал Станислав Свириденко, добавив, что сейчас в реестре подозрения Кузнецову нет.

Сергей Стерненко в своем Telegram-канале отметил, что отмена подозрения Кузнецову не означает, что нападения не было.

"Отмена подозрения погибшему в результате нападения на меня Кузнецову не означает, что нападения не было, поскольку: подозреваемым в нападении является также и его сообщник Исайкул, который сейчас скрывается в РФ. В материалах производств достаточно доказательств, что нападение было, и оно было заказным. Титушки платили по тысяче долларов за нападение на меня. В суде прокурор сам признает, что на меня было совершено нападение", - написал Сергей Стерненко.

Напомним, Стерненко заявил, что подозрение одному из нападавших на него отменили.

Также напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Впоследствии суд изменил адрес для отбывания домашнего ареста Стерненко.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства по нападению на общественного активиста Сергея Стерненка в Одессе.

Как сообщал УНН, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади. 24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.