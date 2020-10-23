Справа Стерненка: у Венедіктової видалили підозру Кузнєцову з реєстру

“Нами була оскаржена підозра Кузнєцову Івану, і Печерський районний суд прийняв рішення про скасування, задовольнив наше клопотання. Після цього прокуратура, Офіс Генерального прокурора, оскаржила дане рішення в Апеляційному порядку. І в апеляційному порядку наше рішення стояло і суд відмовив у задоволенні апеляційних вимог Офісу Генерального прокурора. А станом чи на вчора, чи на позавчора, чи на днях - уповноважена особа Офісу Генерального прокурора внесла зміни до єдиного реєстру судових розслідувань”, - сказав Станіслав Свириденко, додавши, що наразі в реєстрі підозри Кузнєцову немає.

Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі зазначив, що скасування підозри Кузнєцову не означає, що нападу не було.

“Скасування підозри загиблому внаслідок нападу на мене Кузнецову не означає, що нападу не було, оскільки: підозрюваним у нападі є також і його спільник Ісайкул, який нині переховується в РФ. В матеріалах проваджень достатньо доказів, що напад був, і він був замовним. Тітушкам платили по тисячі доларів за напад на мене. В суді прокурор сам визнає, що на мене було вчинено напад”, - написав Сергій Стерненко.

Нагадаємо, Стерненко заявив, що підозру одному з нападників на нього скасували.

Також нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києві відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Згодом суд змінив адресу для відбування домашнього арешту Стерненку.

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Також нагадаємо, раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.

Як повідомляв УНН, перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду. 24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.