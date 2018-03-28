Дело Скрипаля: трое российских дипломатов оставят Чехию до 1 апреля

Как информирует издание, конкретную дату отъезда этих сотрудников Колмаков не назвал.

"Два сотрудника посольства и один сотрудник торгпредства должны покинуть Чехию, согласно решению руководства республики, "не позднее 1 апреля", - сказал Колмаков.

Напомним, сейчас 27 стран мира объявили о решении выслать российских диппредставителей. Сегодня к списку присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия.

Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО.

Как сообщал УНН, 26 марта 14 стран-членов ЕС приняли решение выслать российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.