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Справа Скрипаля: троє російських дипломатів залишать Чехію до 1 квітня

Справа Скрипаля: троє російських дипломатів залишать Чехію до 1 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Два співробітника посольства і один співробітник торгового представництва Росії повинні покинути до 1 квітня Чехію в зв'язку зі "справою Скрипаля". Про це повідомив "РИА Новости" представник посольства РФ в Празі Олексій Колмаков, передає УНН

Як інформує видання, конкретну дату від'їзду цих співробітників Колмаков не назвав.

"Два співробітника посольства і один співробітник торгпредства повинні покинути Чехію, згідно з рішенням керівництва республіки, "не пізніше 1 квітня", - сказав Колмаков.

Нагадаємо, наразі 27 країн світу оголосили про рішення вислати російських диппредставників. Сьогодні до списку долучились Молдова, Австралія, Бельгія та Ірландія.

Крім того, Північноатлантичний Альянс заявив про рішення скоротити кількість російських представників при НАТО.

Як повідомляв УНН, 26 березня 14 країн-членів ЄС прийняли рішення вислати російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Британії.

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