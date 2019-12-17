Дело Шеремета: в полиции отвергли заявления о противоречивости результатов некоторых экспертиз

"Эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодное ли для исследования видео, изъятое из камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, назначили необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы.

Так, следователи Нацполиции предоставили стороне защиты разрешение на ознакомление с материалами уголовного производства в части, что не повредит досудебному расследованию.

В ст. 85 Уголовно-процессуального кодекса Украины определен исчерпывающий перечень процессуальных источников доказательств, а именно: показания, вещественные доказательства, документы, заключения экспертов. А, согласно ст.10 Закона Украины "О судебной экспертизе", к проведению судебных экспертиз могут привлекаться также судебные эксперты при условии, что они имеют соответствующее высшее образование, образовательно-квалификационный уровень не ниже специалиста, прошли соответствующую подготовку в государственных специализированных учреждениях Министерства юстиции Украины, аттестованные и получили квалификацию судебного эксперта по определенной специальности в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

При этом, согласно ст. 23 этого Закона определено, что руководители государственных специализированных учреждений, которые проводят судебные экспертизы, в необходимых случаях имеют право включать в состав экспертных комиссий ведущих специалистов других государств.

Напомним, как сообщал УНН, 12 мая в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек. Тогда правоохранители назвали имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, до 8 февраля 2020 года. Врача Кузьменко также арестовали на два месяца. По версии следствия, Антоненко - организатор, а Кузьменко - исполнитель убийства Шеремета.

Также суд отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.

Кроме этого, следователи передали адвокатам подозреваемых материалы по делу убийства Шеремета.