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Справа Шеремета: у поліції відкинули заяви про суперечливість результатів деяких експертиз

Справа Шеремета: у поліції відкинули заяви про суперечливість результатів деяких експертиз

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У поліції детально розповіли, як проходили експертизи у справі убивства журналіста Павла Шеремета та запевнили, що відомості про ймовірну суперечливість результатів деяких експертиз не відповідають дійсності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

“Експерт із Великої Британії Іван Бірч ще до призначення експертизи визначав, чи придатне для дослідження відео, вилучене із камер спостереження на місці вибуху авто Павла Шеремета. Для проведення цього аналізу йому надали обмежений фрагмент відео. Проглянувши його, Бірч попередньо припустив, що всі зображені жінки на відео можуть бути однією і тією ж особою”, — сказано у повідомленні.

За даними Нацполіції, коли слідчі отримали достатню кількість відеозаписів із кількох камер, на яких були зафіксовані ймовірні організатори та виконавці злочину, призначили необхідні експертизи. Проводили їх фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які офіційно залучили до досліджень Івана Бірча. У цих офіційних висновках експерти вказують на те, що на записах фігурували різні жінки. Ці результати досліджень долучені до матеріалів кримінального провадження та стали частиною доказової бази.

Так, слідчі Нацполіції надали стороні захисту дозвіл на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження у частині, що не зашкодить досудовому розслідуванню.

У ст. 85 Кримінального процесуального кодексу України визначено вичерпний перелік процесуальних джерел доказів, а саме: показання, речові докази, документи, висновки експертів. А, відповідно до ст.10 Закону України “Про судову експертизу”, до проведення судових експертиз можуть залучатися також судові експерти за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

При цьому, згідно зі ст. 23 цього Закону, визначено, що керівники державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, у необхідних випадках мають право включати до складу експертних комісій провідних фахівців інших держав.

Нагадаємо, Як повідомляв УНН, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей. Тоді ж правоохоронці назвали імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

14 грудня Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, до 8 лютого 2020 року. Лікарку Кузьменко також арештували на два місяці. За версією слідства, Антоненко — організатор, а Кузьменко — виконавець вбивства Шеремета.

Також суд відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт.

Окрім цього, слідчі передали адвокатам підозрюваних матеріали у справі вбивства Шеремета.

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