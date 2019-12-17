Справа Шеремета: у поліції відкинули заяви про суперечливість результатів деяких експертиз

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У поліції детально розповіли, як проходили експертизи у справі убивства журналіста Павла Шеремета та запевнили, що відомості про ймовірну суперечливість результатів деяких експертиз не відповідають дійсності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.