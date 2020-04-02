Дело Шеремета: суд продлил ночной домашний арест Дугарь
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева продлил до 31 мая ночной домашний арест военной медсестре Яне Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.
Так, суд продлил ночной домашний арест Дугарь до 31 мая.
Также суд возложил на Дугарь обязанности, а именно: прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом военную медсестру Яну Дугарь.
Ранее суд изменил меру пресечения военной медсестре Яне Дугарь с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек. Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.