Дело Шеремета: началось подготовительное заседание суда по обвинению Антоненко, Кузьменко и Дугарь

"Судебное заседание объявлено открытым. Начинается подготовительное судебное заседание уголовного производства по обвинению Антоненко Андрея Сергеевича в совершении уголовных преступлений... Кузьменко Юлии Леонидовны в совершении уголовных преступлений... и Дугарь Яны Сергеевны в совершении уголовных преступлений", - отметила судья.



Напомним, детскому хирургу Юлии Кузьменко и ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, вручили обвинительные акты. Обвинительный акт против Яны Дугар остался у прокурора.



Как сообщал УНН, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра, произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.



В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.



В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.