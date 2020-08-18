Справа вбивства Шеремета: Кузьменко вручили обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, вручили обвинувальний акт. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Тарас Безпалий.
На запитання, чи вручили Кузьменко обвинувальний акт, Безпалий відповів: “Так, вручили”.
Також він додав, що вони готуються до розгляду справи по суті.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд відпустив з-під варти під цілодобовий домашній арешт дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як повідомлялося, у травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета було завершено.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.