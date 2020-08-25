Справа Шеремета: розпочалося підготовче засідання суду за обвинуваченням Антоненка, Кузьменко і Дугарь
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Шевченківському районному суді міста Києва розпочалося підготовче судове засідання за обвинуваченням Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
"Судове засідання оголошено відкритим. Розпочинається підготовче судове засідання кримінального провадження за обвинуваченням Антоненка Андрія Сергійовича у вчиненні кримінальних правопорушень… Кузьменко Юлії Леонідівни у вчиненні кримінальних правопорушень… та Дугарь Яни Сергіївни у вчиненні кримінальних правопорушень", - зазначила суддя.
Нагадаємо, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, вручили обвинувальні акти. Обвинувальний акт проти Яни Дугарь залишився у прокурора.
Як повідомляв УНН, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку, стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.