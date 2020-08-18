Справа Шеремета: Дугарь не вручили обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Військовій медсестрі Яні Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, сьогодні не вручили обвинувальний акт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Яни Дугарь Віталій Коломієць, передає УНН.
"В справі Шеремета прокурор вирішив вручити обвинувальний акт без відкриття всіх оригіналів експертиз та інших матеріалів, без оцінки наших доказів в складі клопотання про закриття", - написав Коломієць.
За його словами, толерувати чергове порушення закону вони не стали.
"В незаконній дії участі приймати не стали. Обвинувальний акт проти Яна Дугарь залишився в прокурора", - зазначив Коломієць.
Нагадаємо, сьогодні Яні Дугарь мали вручити обвинувальний акт.
Як повідомляв УНН, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.