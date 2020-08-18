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Справа Шеремета: Дугарь не вручили обвинувальний акт

Справа Шеремета: Дугарь не вручили обвинувальний акт

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Військовій медсестрі Яні Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, сьогодні не вручили обвинувальний акт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Яни Дугарь Віталій Коломієць, передає УНН.

"В справі Шеремета прокурор вирішив вручити обвинувальний акт без відкриття всіх оригіналів експертиз та інших матеріалів, без оцінки наших доказів в складі клопотання про закриття", - написав Коломієць.

За його словами, толерувати чергове порушення закону вони не стали.

"В незаконній дії участі приймати не стали. Обвинувальний акт проти Яна Дугарь залишився в прокурора", - зазначив Коломієць.

Нагадаємо, сьогодні Яні Дугарь мали вручити обвинувальний акт.

Як повідомляв УНН, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.

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