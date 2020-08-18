Дело Шеремета: Дугарь не вручили обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Военной медсестре Яне Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сегодня не вручили обвинительный акт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец, передает УНН.
"В деле Шеремета прокурор решил вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, без оценки наших доказательств в составе ходатайства о закрытии", - написал Коломиец.
По его словам, терпеть очередное нарушение закона они не стали.
"В незаконном действим участия принимать не стали. Обвинительный акт против Яна Дугарь остался у прокурора", - отметил Коломиец.
Напомним, сегодня Яне Дугарь должны были вручить обвинительный акт.
Как сообщал УНН, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.