Дугарь завтра вручать обвинувальний акт у справі Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь завтра, 18 серпня, вручать обвинувальний акт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Яни Дугарь Віталій Коломієць, передає УНН.
Так, адвокат зазначив, що підозрюваних Юлію Кузьменко і Яну Дугарь викликали на один й той самий час. При тому, що суд просили заборонити їм бачитися і спілкуватися.
“ОГП, прокидайтесь. Тут ваше начальство з ГСУ для вас обвинувальний акт підготувало. Ви там хтось хоч сходіть розпишіться. Та й матеріали справи в живу побачите нарешті”, — написав Коломієць.
Так, адвокат опублікував фото обвинувального акту на ім’я Яни Дугарь, у якому підозрювано просять прибути о 14:00 18 серпня до ГСУ Нацполіції України.
Нагадаємо, що Кузьменко також завтра буде вручено обвинувальний акт.
Як повідомлялося, у травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета було завершено.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.