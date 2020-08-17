Справа вбивства Шеремета: Кузьменко завтра буде вручено обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, 18 серпня буде вручено обвинувальний акт. Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"18 серпня 2020 року о 14:00 Юлії Кузьменко буде вручено обвинувальний акт, який фактично є моментом завершення досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.
За його словами, вже 19 серпня прокурори мають намір передати зазначений документ до Шевченківського райсуду. Також Безпалий нагадує, що відповідно до ч. 1 ст. 314 КПК України, суд протягом п'яти днів з дати отримання обвинувального акту, має призначити справу до розгляду.
"Тож очікуємо найближчими днями початок розгляду справи щодо вбивства Павла Шеремета по суті", - додав адвокат.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд відпустив з-під варти під цілодобовий домашній арешт дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як повідомлялося, у травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета було завершено.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.