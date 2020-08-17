Дугарь завтра вручат обвинительный акт по делу Шеремета

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71436 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98375 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123433 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105454 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125313 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100733 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101633 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103774 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101867 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Дугарь завтра вручат обвинительный акт по делу Шеремета

Дугарь завтра вручат обвинительный акт по делу Шеремета

Киев  •  УНН

 • 15517 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь завтра, 18 августа, вручат обвинительный акт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец, передает УНН.

Так, адвокат отметил, что подозреваемых Юлию Кузьменко и Яну Дугарь вызвали на один и то же время. При том, что суд просили запретить им видеться и общаться.

“ОГП, просыпайтесь. Здесь ваше начальство с ГСУ для вас обвинительный акт подготовило. Вы там кто хоть сходите распишитесь. И материалы дела в живую увидите наконец”, — написал Коломиец.

Так, адвокат опубликовал фото обвинительного акта по имени Яны Дугарь, в котором подозреваемый просят прибыть в 14:00 18 августа в ГСУ Нацполиции Украины.

Напомним, что Кузьменко также завтра будет вручен обвинительный акт.

Как сообщалось, в мае 2020 досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета было завершено.

20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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