Дугарь завтра вручат обвинительный акт по делу Шеремета
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь завтра, 18 августа, вручат обвинительный акт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец, передает УНН.
Так, адвокат отметил, что подозреваемых Юлию Кузьменко и Яну Дугарь вызвали на один и то же время. При том, что суд просили запретить им видеться и общаться.
“ОГП, просыпайтесь. Здесь ваше начальство с ГСУ для вас обвинительный акт подготовило. Вы там кто хоть сходите распишитесь. И материалы дела в живую увидите наконец”, — написал Коломиец.
Так, адвокат опубликовал фото обвинительного акта по имени Яны Дугарь, в котором подозреваемый просят прибыть в 14:00 18 августа в ГСУ Нацполиции Украины.
Напомним, что Кузьменко также завтра будет вручен обвинительный акт.
Как сообщалось, в мае 2020 досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета было завершено.
20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.