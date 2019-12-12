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Дело Шеремета: Маруся Звиробий прокомментировала "планы" о покушении на нее

Дело Шеремета: Маруся Звиробий прокомментировала "планы" о покушении на нее

Киев  •  УНН

 • 30082 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Ветеран АТО Маруся Звиробий в эфире "5 канала" эмоционально прокомментировала возможность похищения ее детей фигурантами по делу убийства Павла Шеремета, отметив, что за такое можно и "отгрести", передает УНН.

"Я только "Пуму" узнала. Знаю ее с 2014-го года. И характер ее знаю. Мне не понравилось, когда сказали, что она "лидер". Нарычала на мужчину и это означает, что она выновата? Это бред какой-то. Характер - это не показатель. Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я его хочу взорвать, но мне это "лепят". После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, их методам и экспертизам? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала", - отметила ветеран АТО.

Относительно возможной подготовки покушения на нее и похищение ее детей Звиробий ртметила, что за такое можно "отгрести".

"... это же можно "отгрести". Я могу узнать, милиционеры у нас ведь тоже свои люди. А может и подделали, я не знаю. Пусть разбираются адвокаты, полиция. Я со своими буду разбираться, девушки - со своим. Но даже если это "Лису" посадят, я к ней на суд тоже приду ее вытаскивать. Что поделаешь? Единство - оно такое", - добавила она.

Напомним, сегодня правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.

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