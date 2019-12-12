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Справа Шеремета: Маруся Звіробій прокоментувала "плани" щодо замаху на неї

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Ветеран АТО Маруся Звіробій в ефірі "5 каналу" емоційно прокоментувала можливість викрадення її дітей фігурантами у справі вбивства Павла Шеремета, зауваживши, що за таке можна і "відгребти", передає УНН.

"Я тільки "Пуму" впізнала. Знаю її з 2014-го року. І характер її знаю. Мені не сподобалось, коли сказали, що вона "лідер". Нагиркала на чоловіка і це означає, що вона винна? Це брєд якась. Характер – це не показник. Якщо я попереджаю президента, що його можуть підірвати, це ще не означає, що я його хочу підірвати, але мені це "ліплять". Після цього звідки в мене може бути довіра до правоохоронців, їхніх методів і експертиз? Тому я не дуже довіряю всьому, що я побачила і почула", - наголосила ветеран АТО.

Щодо можливої підготовки замаху на неї та викрадення її дітей Звіробій зауважила, що за таке можна "відгребти".

"... це ж можна "відгреби". Я ж можу дізнатися, міліціонери в нас ж теж свої люди. А може й підробили, я ж не знаю. Нехай розбираються адвокати, поліція. Я зі своїми буду розбиратися, дівчата – зі своїми. Але навіть, якщо цю "Лісу" посадять, я до неї на суд теж прийду її витягувати. Що зробиш? Єдність – вона така", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.

Українські Національні Новини

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